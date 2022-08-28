Bursa'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu! Ölü sayısı zaman geçtikçe artıyor!

Bursa'da meydana gelen kazada bir tur otobüsünün devrilmesi ile araçtaki 3 kişinin yaşamını yitirdi.

Gül Erdoğan
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Bursa'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu! Ölü sayısı zaman geçtikçe artıyor!

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara yolu Domaniç mevkiinde gerçekleşti. Bursa'nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole uçtu.

Bursa'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu! Ölü sayısı zaman geçtikçe artıyor!

BURSA'DA CAN PAZARI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Otobüs şoförü Kenan Yiğit ve 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 37 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik oluşturdu.

Bursa'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu! Ölü sayısı zaman geçtikçe artıyor!

Olayın sıcağı sıcağına açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Üzücü bir olay yaşadık. Tavşanlı'dan Mudanya'ya gitmek üzere yola çıkan tur otobüsü sabah saatlerinde Domaniç yolu üzerinde şarampolden aşağı yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı. Yaralıların 31 tanesi Bursa'daki hastanelere, 6'sı ise Kütahya'daki hastanelere sevk edildi. Başımız sağ olsun. Kazanın neden olduğu, teknik inceleme sonucunda belli olacak. Şu an bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

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