Eşinizle tartışırken kelimelerinize dikkat edin! "Çirkin karı" diyen kocaya emsal karar! Manevi tazminat ödemesine karar verildi!

Yargıtay, eşine "Çirkin karı" diyen kocayı suçlu buldu. Kocanın sözünün kişilik haklarına saldırı olduğu belirtilerek tazminat ödemesine karar verildi.

Ankara bir çift, sözlü tartışma yaşadıktan sonra boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme raporunda eşinin kendisine "Çirkin karı. Güzel ve zengin değilsin" gibi ifadeler kullandığını söyleyen kadın haklı bulunurken kocası tam kusurlu bulundu. İlginç emsal karar, boşanma davası içtihatlarına alındı.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Yerel mahkemeye, eşinin sarf ettiği sözler nedeniyle manevi tazminat için başvuran kadının talebi reddedildi. Mücadelesine devam etmek için Yargıtay'a başvuran kadının talebi 2. Hukuk Dairesi tarafından kabul edilerek, kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle manevi tazminata çevrildi.

Eş Nurdan M., boşanma davası raporunda kocasının kendisine güzel ve zengin olmadığını söylemesinin yanı sıra "Eş ve çocuk her zaman bulunur anne baba bulunmaz" dediğini de ekledi. Aile mahkemesi tarafından incelenen rapor neticesinde kocanın tamamen kusurlu olduğuna ve boşanma davasının gerçekleştirileceğine karar verildi.