Sevgilisi kapıyı üzerine kilitledi, mahsur kaldığı evden itfaiye çalışanları kurtardı!

Düzce'nin Aydınpınar Caddesi'nde sabah 10:00 sularında gerçekleşen olayda, genç bir kadın, bir apartmanın 5'inci katında olduğunu ve erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediğini söyleyerek yardım istedi. Genç kadının 112 Acil ekiplerine çağrıda bulunması üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ihbar edilen eve gitti.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kilitli kaldığı dairenin kapısının açılmaması üzerine evde mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveniyle birlikte evin balkonundan kurtarıldı.

Emniyet ekipleri, evin kapısını kilitli bir şekilde bırakan sevgiliyi arama çalışmaları başlatırken, genç kadın, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.