Orman yakma hazırlığında olan şahıs PKK'lı şahıs kıskıvrak yakalandı!

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, Ahmet K. isimli bir şahsın PKK propagandası yaptığı ihbarı üzerine Emniyet ekipleri tarafından izlenmeye başlandı.

SÜLFÜRİK ASİT SİPARİŞ ETTİ

Yapılan çalışmalarda; şahsın internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, siparişi Antalya'da kargodan teslim aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın üzerinde ve evinde gerçekleştirilen aramalarda sülfürik asit bulundu.

İTİRAF ETTİ

Ahmet K. isimli şahsın ifadesinde; "Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran-Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiği, Antalya'da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiği, örgüt mensubunun bu amaçla kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video/materyal gönderdiği, eğer yakalanmamış olsaydı orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını" söylediği belirtildi.