Düğün eğlencesi kanlı bitti! Maganda kurşunu, 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!

Ankara'da, ailesiyle birlikte bir köy düğününe katılan 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunlarının hedefi oldu. Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılan küçük çocuk, hayatını kaybetti.

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Düğün eğlencesi kanlı bitti! Maganda kurşunu, 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!

Ankara Mamak'ta meydana gelen olayda, 9 yaşındaki E.B., ailesiyle birlikte Kıbrıs köyünde evlenen akrabalarının düğününe gitti. Gelin ve damadın piste çıktığı sırada düğün davetlileri kutlama için silahlarıyla ateş etmeye başladı. Ardı ardına ateş açan davetlilerden O.T.'nın silahından çıkan bir tanesi küçük çocuğun başına isabet etti.

HAYATA DÖNMESİ İÇİN MÜCADELE EDİLDİ

Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki E.B., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümüne neden olan O.T., emniyet görevlileri tarafından gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Düğün eğlencesi kanlı bitti! Maganda kurşunu, 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Acı olay sonrası açıklama yapan Ankara İl Jandarma Komutanlığı, "27 Ağustos 2022 tarihinde düğün alanında O.T. isimli şahıs ruhsatsız tabancası ile havaya ateş ederek E.B. isimli çocuğun ağır yaralanmasına sebep olmuştur. E.B. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şüpheli O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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