Evinden binbir çeşit silah çıktı! Zanlının emniyete verdiği ifade şok etti!

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde jandarmanın operasyon düzenlediği operasyonda aramaların yapıldığı evde çok sayıda silah ele geçirildi. Silah

Rukiye Karapunar
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Evinden binbir çeşit silah çıktı! Zanlının emniyete verdiği ifade şok etti!

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde jandarmanın operasyon düzenlediği ev adeta silah fabrikası çıktı. Çuvallardan, yataklardan silah ve silah parçalarının ele geçirildiği operasyonda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, "Silah falan yok, silah kaçakçısı mıyım" diye kendini savundu.

Evinden binbir çeşit silah çıktı! Zanlının emniyete verdiği ifade şok etti!

UZUN İNCELEMELER SONRASI O EVE BASKIN

Edinilen bilgiye göre, beldede bir ikamette silah kaçakçılığı ve imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Ebubekir B. (45) isimli şahsı ve evini takibe aldı. 3 ay boyunca şahsı ve evini teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma istihbarat ekipleri şahsın suç ve suç unsurlarını bir bir kayda aldı. Yeterli delil ve bulguların ardından 3 ay sonra operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri beldedeki müstakil ikamete baskın yaptı. Şüpheli şahıs Ebubekir B. evde yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda adeta silah imalathanesi dedirtecek malzemeler ele geçirildi. Kurusıkı silahları gerçeğe dönüştürmek için kendine imalathane yapan şahsın silah yapımından sonra seri numara bile verdiği belirlendi.

Evinden binbir çeşit silah çıktı! Zanlının emniyete verdiği ifade şok etti!

BİNBİR ÇEŞİT SİLAH ÇIKTI

Yapılan aramalarda 8 tabanca, 30 tabanca fişeği, 38 kuru sıkı tabanca fişeği, 16 bin 800 TL nakit para, 19 adet şarjör, 7 adet tüfek namlusu, 4 adet tabanca namlusu, 11 adet tabanca tetiği, 14 adet tabanca horozu, 26 adet tabanca pimi, 12 adet tabanca yayı, 21 adet tabanca iğnesi, 15 adet şarjör parçası, 2 adet kabza takımı, 1 adet tetik takımı, 1 adet iğne mekanizması, 38 adet plastik kabza kabı, 2 adet şarjör düzeltme aparatı, 63 adet numaratör, 3 adet matkap, 1 adet kesi makinesi, 97 adet matkap ucu, 18 adet matkap ucu zımparası, 56 adet kılavuz ucu, 1 takım kılavuz ucu, 3 adet kumpas, 16 adet eğe, 5 adet tornavida, 2 adet pense, 1 adet kargaburnu, 5 adet raspa, 2 adet mengene, 3 adet lehim kaynağı aparatı, 2 adet kıl testere ve 1 adet telefon ele geçirildi.

KENDİSİNİ SAVUNMA ŞEKLİ ŞAŞIRTTI

Tüm malzemelere jandarma tarafından el konulurken, Ebubekir B. jandarmadaki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheli kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterirken, "Silah falan yok, silah kaçakçısı mıyım ben" diye kendini savundu. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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