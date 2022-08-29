Evi terk eden eşini ikna edemedi! Gözü dönen eş, evi ateşe verdi!

Adana'da yaşayan bir şahıs kavga ettiği eşinin evi terk etmesi üzerine ikna çalışmalarına başladı. Başarılı olamayan eş bu durumu hazmedemeyip evi ateşe verdi.

Rukiye Karapunar
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Evi terk eden eşini ikna edemedi! Gözü dönen eş, evi ateşe verdi!

Adana'nın Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2,5 aylık hamile Dilan U. (18), dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer S. (20) ile iddiaya göre, uyuşturucu kullandığı için sık sık tartışmaya başladı. Ömer S.'den psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Dilan U., ayrılmaya karar verip, 5 gün önce ailesinin evine taşındı.

EŞİNİ ARAYIP UYARDI

Bugün öğle saatlerinde cep telefonuyla Dilan U.'yu arayan Ömer S., "Eve dön, yoksa evi yakacağım" dedi. Dilan U. bir daha geri dönmeyeceğini söyleyince, Ömer S., balkondaki kanepeyi ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmandakiler de panikle evlerini terk etti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Evi terk eden eşini ikna edemedi! Gözü dönen eş, evi ateşe verdi!

EVDEKİ EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Komşuların ihbarıyla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Bu sırada bir vatandaş da balkondaki şebeke demirlerinden tırmanarak, 2'nci kattaki dairede birinin olup olmadığını kontrol etti. Dairedeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin soğutma çalışması yaptığı sırada apartmandan çıkan Ömer S., kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ömer S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Evi terk eden eşini ikna edemedi! Gözü dönen eş, evi ateşe verdi!

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