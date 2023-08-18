Bursa'da kaydedildi! Örümcek adam gibi tırmandı, otomobilin sunroof'undan girip ne var ne yok götürdü!

Bursa'da park halindeki bir araca sunroof'dan giren hırsız araçta ne var ne yok götürdü! Pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Bursa'da kaydedildi! Örümcek adam gibi tırmandı, otomobilin sunroof'undan girip ne var ne yok götürdü!

Bursa'da park halindeki bir aracı gözüne kestiren hırsız, otomobile cam tavandan girdi. Oto faresinin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde dolaşan hırsız, gözüne kestirdiği park halindeki otomobilin cam tavanı olduğunu gördü. Otomobile tırmanan şüpheli, cam tavanı açmak için kuvvet uyguladı. Bir süre sonra camı açmaya başaran hırsız tavandan girdiği otomobilden birçok malzemeyi alarak kayıplara karıştı.

Pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Araç sahibi hırsızlıktan dolayı giden özel eşyalarının yanısıra cam tavanındaki hasarın da tazmin edilmesini istedi.

Bursa'da kaydedildi! Örümcek adam gibi tırmandı, otomobilin sunroof'undan girip ne var ne yok götürdü!

Bursa'da kaydedildi! Örümcek adam gibi tırmandı, otomobilin sunroof'undan girip ne var ne yok götürdü!

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