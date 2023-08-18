Bursa'da kaydedildi! Örümcek adam gibi tırmandı, otomobilin sunroof'undan girip ne var ne yok götürdü! Bursa'da park halindeki bir araca sunroof'dan giren hırsız araçta ne var ne yok götürdü! Pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.