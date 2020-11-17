Bursa'da nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık

Bursa Valiliği, 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-KPSS Ortaöğretim) ve Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları Seçme Sınavına katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 21 Kasım 2020 Cumartesi günü 07:00-16:00 saatleri arasında ve 22 Kasım 2020 Pazar günü 07:00-13:30 saatleri arasında, Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 22 Kasım 2020 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulacağını bildirdi.