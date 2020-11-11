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  3. Bursa'da otobüste mastürbasyon skandalı: İki taraflı sandım

Bursa'da otobüste mastürbasyon skandalı: İki taraflı sandım

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir hal otobosünde 2 genç kıza bakarak mastürbasyon yapan şahıs otobüstekiler tarafından yakalanarak polise teslim etti. Bir yolcunun cep telefonuyla kayıt altına aldığı görüntülerde şahsın savunması pes dedirtti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi üzerinde 93 hat numaralı halk otobüsü seyir halindeyken yolculardan Mustafa Ç., 25 yaşındaki Bahar B. ile 22 yaşındaki Şule K.'ye bakarak mastürbasyon yaptı. Olayı önce genç kızlar ardından otobüsteki yolcular fark etti.

BAĞIRARAK SESİNİ ÇIKARDI

Tacize uğrayan gençlerden Bahar B., bağırarak duruma tepki göstermesinin ardından tüm yolcular ayaklandı. Şoför, yaşananların ardından otobüsü durdurarak, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, iki kadının şikayeti üzerine Mustafa Ç.’yi gözaltına aldı.

YOLCULARDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Durumu fark eden ve öğretmen olduğunu öne süren bir yolcu ise, “Bunun izahı yok, bir de genç kızınız var. Bunu daha önce yapmadığınız ne malum? Belki orada oturup başka birine daha önce yaptınız. Ben fark ettim ve ses çıkardım. Ses çıkarmayanlar da vardı” dedi.

''İKİ TARAFLI SANDIM''

Cinsel tacizde bulunan adam, “Bu ben değildim. O anki ben değilim. Gözlerimi görmüyor musun? Binmekle hata yaptım. Özür dilerim gerçekten. Bu bir hata, ben iki taraflı sandım" dedi.

YOLCULAR TACİZCİNİN KAÇMASINI ENGELLEDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde ise, genç kadının durumu fark ettikten sonra tepki vermesi ve otobüsten inmeye çalışan şüphelinin vatandaşlar tarafından engellendiği görüldü. Diğer yandan şüphelinin tepkiler üzerine kadına saldırmaya çalışması ve yine vatandaşlar tarafından engellenmesi kameralara yansıdı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Ç. adliyeye sevk edildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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