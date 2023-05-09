Burun estetiğinde yeni trend! "Piezo" yöntemiyle kırma işlemi yapılmadan burun estetiği nasıl yapılıyor?

Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Enver Ferruh İnan, burun estetiğinde trend olan 'piezo' yöntemini açıkladı. Dr. İnan; "Bu yöntemde kemik ultrasonik dalgalarla daha düzgün ve az travma oluşturarak kesiliyor. Kemik kırma yönteminde oluşabilecek hasarların riski minimuma düşürülüyor"

YAYINLAMA
Google News
Burun estetiğinde yeni trend! "Piezo" yöntemiyle kırma işlemi yapılmadan burun estetiği nasıl yapılıyor?

Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Enver Ferruh İnan, burun estetiğinde yeni trendin "piezo" yöntemi olduğunu belirterek, bu sayede kırma işlemi yapılmadan operasyonun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Medicanadan yapılan açıklamada, burun estetiğinin bireylerin en çok başvurduğu estetik operasyonlar arasında yer aldığı ifade edildi.

TERCİH EDİLEN BİR YÖNTEM

Bireylerin gerek estetik kaygılar gerekse sağlıklı nefes ve koku almak için uzman hekimlerin kapısını çaldığı vurgulanan açıklamada, burun estetiği ameliyatlarının gelişen teknolojinin etkisiyle her geçen gün daha pratik bir hal aldığını kaydedildi. Açıklamada, "piezo" yönteminin ise son dönemin trend estetik operasyonları arasında yer aldığına dikkati çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İnan, burun estetiğinde "piezo" yönteminin sağladığı katkıları anlattı.

İnan, işlemin piezo adı verilen cihazla yapıldığına ve ismini de bu cihazdan aldığına işaret ederek, cihaz sayesinde burun estetiğinde kırma işlemine gidilmediğini bildirdi.

RİSK OLDUKÇA DÜŞÜK

Piezo cihazının burun estetiği operasyonlarında sağladığı avantajları sıralayan İnan, cihazın cilt ve damar dahil hiçbir yumuşak dokuya zarar vermediğini vurguladı. İnan, "Bu yöntemde kemik ultrasonik dalgalarla daha düzgün ve az travma oluşturarak kesiliyor. Kemik kırma yönteminde oluşabilecek hasarların riski minimuma düşürülüyor. Kemikler tam olması gereken hattan kesilebilir. Bu da sonucun daha iyi olmasına katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

İYİLEŞME SÜRECİ HIZLI

Ameliyatın ardından iyileşme sürecinin hızına dikkati çeken İnan, şu bilgiyi verdi:

"Piezo yöntemiyle yapılan operasyonun ardından ameliyat sonrası ağrı, şişlik ve morluk gibi şikayetler oldukça az görülür. Hastalar için daha konforlu bir ameliyat sonrası süreç geçirilmesi sağlanır. Hastalar ameliyattan 1 gün sonra günlük hayatlarına devam edebilmektedir."

KADINLARDA 17, ERKEKLERE 18 YAŞ

Ciddi bir kronik veya psikiyatrik hastalığı olmayan herkesin piezo yöntemiyle kolaylıkla burun estetiği olabileceğini vurgulayan İnan, kadınlarda 17, erkeklerde ise 18 yaşından gün almaya başladıktan sonra burun estetiği işleminin yapılabileceğini kaydetti.

İnan, burun estetiği operasyonunun teknolojinin de gelişmesiyle birlikte giderek kolaylaştığını belirterek, bu operasyonların alanda tecrübeli hekimler tarafından yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hepatit B Aşısından Sonra Banyo Yapılır Mı?
Hepatit B Aşısından Sonra Banyo Yapılır Mı?
Bebeklerde 4. Ay Aşısı Yan Etkileri Nelerdir, 4. Ay Aşısı Nereden Yapılır, Koldan Mı Bacaktan Mı Aşı Yapılır?
Bebeklerde 4. Ay Aşısı Yan Etkileri Nelerdir, 4. Ay Aşısı Nereden Yapılır, Koldan Mı Bacaktan Mı Aşı Yapılır?
Bebeklerde 2. Ay Aşısı Yan Etkileri Nelerdir? Huzursuzluk Ve Ağlama Yapar Mı?
Bebeklerde 2. Ay Aşısı Yan Etkileri Nelerdir? Huzursuzluk Ve Ağlama Yapar Mı?
Bebeğe 1. Ayda Hangi Aşılar Yapılır? 1 Aylık Bebek Hepatit B Aşısı Yan Etkileri Nelerdir? Aşı Huzursuzluk Yapar Mı?
Bebeğe 1. Ayda Hangi Aşılar Yapılır? 1 Aylık Bebek Hepatit B Aşısı Yan Etkileri Nelerdir? Aşı Huzursuzluk Yapar Mı?
Son Haberler
İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor
İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor
Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!
Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!
PKK/KCK'nın dron sorumlusu 'na MİT Operasyonu!
PKK/KCK'nın dron sorumlusu 'na MİT Operasyonu!
İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!
İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!
Aman dikkat! uzmanlar uyarıyor, bu mevsimde bu hastalığı olanlar çok dikkatli olmalı
Aman dikkat! uzmanlar uyarıyor, bu mevsimde bu hastalığı olanlar çok dikkatli olmalı
Sürekli yorgun hissediyorsunuz bu sebepleri görmezden gelmeyin!
Sürekli yorgun hissediyorsunuz bu sebepleri görmezden gelmeyin!
İdrarda Eritrosit (RBC) Yüksekliği Ne Demek? Eritrosit RBC Kaç Olmalı Ne Anlama Gelir?
İdrarda Eritrosit (RBC) Yüksekliği Ne Demek? Eritrosit RBC Kaç Olmalı Ne Anlama Gelir?
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Astımı kontrol etmek mümkün! Tetikleyicilerinden nasıl korunuruz?
Astımı kontrol etmek mümkün! Tetikleyicilerinden nasıl korunuruz?
Bundan yiyen kırmızı eti unutacak! Etten iki kat fazla protein içeriyor: Onlarca hastalığın dermanı
Bundan yiyen kırmızı eti unutacak! Etten iki kat fazla protein içeriyor: Onlarca hastalığın dermanı
Uzman doktor uyardı! kolon kanseri erken tanı için 45 yaş üzeri kolonoskopi şart
Uzman doktor uyardı! kolon kanseri erken tanı için 45 yaş üzeri kolonoskopi şart
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"