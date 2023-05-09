Burun estetiğinde yeni trend! "Piezo" yöntemiyle kırma işlemi yapılmadan burun estetiği nasıl yapılıyor?

Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Enver Ferruh İnan, burun estetiğinde yeni trendin "piezo" yöntemi olduğunu belirterek, bu sayede kırma işlemi yapılmadan operasyonun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Medicanadan yapılan açıklamada, burun estetiğinin bireylerin en çok başvurduğu estetik operasyonlar arasında yer aldığı ifade edildi.

TERCİH EDİLEN BİR YÖNTEM

Bireylerin gerek estetik kaygılar gerekse sağlıklı nefes ve koku almak için uzman hekimlerin kapısını çaldığı vurgulanan açıklamada, burun estetiği ameliyatlarının gelişen teknolojinin etkisiyle her geçen gün daha pratik bir hal aldığını kaydedildi. Açıklamada, "piezo" yönteminin ise son dönemin trend estetik operasyonları arasında yer aldığına dikkati çekildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İnan, burun estetiğinde "piezo" yönteminin sağladığı katkıları anlattı.

İnan, işlemin piezo adı verilen cihazla yapıldığına ve ismini de bu cihazdan aldığına işaret ederek, cihaz sayesinde burun estetiğinde kırma işlemine gidilmediğini bildirdi.

RİSK OLDUKÇA DÜŞÜK

Piezo cihazının burun estetiği operasyonlarında sağladığı avantajları sıralayan İnan, cihazın cilt ve damar dahil hiçbir yumuşak dokuya zarar vermediğini vurguladı. İnan, "Bu yöntemde kemik ultrasonik dalgalarla daha düzgün ve az travma oluşturarak kesiliyor. Kemik kırma yönteminde oluşabilecek hasarların riski minimuma düşürülüyor. Kemikler tam olması gereken hattan kesilebilir. Bu da sonucun daha iyi olmasına katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

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İYİLEŞME SÜRECİ HIZLI

Ameliyatın ardından iyileşme sürecinin hızına dikkati çeken İnan, şu bilgiyi verdi:

"Piezo yöntemiyle yapılan operasyonun ardından ameliyat sonrası ağrı, şişlik ve morluk gibi şikayetler oldukça az görülür. Hastalar için daha konforlu bir ameliyat sonrası süreç geçirilmesi sağlanır. Hastalar ameliyattan 1 gün sonra günlük hayatlarına devam edebilmektedir."

KADINLARDA 17, ERKEKLERE 18 YAŞ

Ciddi bir kronik veya psikiyatrik hastalığı olmayan herkesin piezo yöntemiyle kolaylıkla burun estetiği olabileceğini vurgulayan İnan, kadınlarda 17, erkeklerde ise 18 yaşından gün almaya başladıktan sonra burun estetiği işleminin yapılabileceğini kaydetti.

İnan, burun estetiği operasyonunun teknolojinin de gelişmesiyle birlikte giderek kolaylaştığını belirterek, bu operasyonların alanda tecrübeli hekimler tarafından yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.