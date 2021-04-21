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Büyükçekmece Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Büyükçekmece Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda maddesi ihtiyaçlarını her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda karşılanıyor.

Büyükçekmece Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Covid -19 salgını tedbirleri kapsamında geleneksel mahalle iftarlarını iptal eden Büyükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların temel gıda maddesi ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçedeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı boyunca erzak dağıtımını sürdürecek.

BELEDİYE EKİPLERİ 24 MAHALLEYİ KAPI KAPI GEZİYOR

Büyükçekmece Belediyesi öncülüğünde hayırsever vatandaşların da katkılarıyla bu yıl ilk etapta 15 bin gıda kolisi dağıtmayı planlayan belediye ekipleri, Kayseri ve Afyon illerinde patates ve soğan üreticilerinden temin ettiği ürünleri de Derman Belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Belediye ekipleri ilçenin 24 mahallesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek erzak kolisi, patates ve soğan dağıtırken ailelerin acil ihtiyaçları da tespit ediliyor.

"BİZ BERABERİZ, BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Büyükçekmece Belediyesi'nin geçmiş yıllarda "Biriz beraberiz, büyük bir aileyiz" sloganıyla fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde başlattığı "Dayanışma Askısı Projesi" bu yılda oldukça yoğun ilgi görüyor. "Dayanışma Askısı"na yardımsever vatandaşlar tarafından asılan Ramazan pidesi ve ekmekler ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomisine katkı sağlarken, Ramazan'ın ruhunu yansıtan dayanışma ve paylaşma duygusu da yaşatılmış oluyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Büyükçekmece Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Büyükçekmece Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

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