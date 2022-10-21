Çad'da ortalık karıştı! Protestoculara gerçek mermi kullandı: Çok sayıda ölü, yüzlerce yaralı

Orta Afrika ülkesi Çad'da demokratik yönetime geçilmesi için başlayan protestolarda ortalık karıştı. Hükümetin silahlı ayaklanma olarak nitelediği olaylarda güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonrası çok sayı kişi öldü, yüzlerce kişi ise yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Çad'da eski Devlet Başkanı İdris Debi İtno geçtiğimiz yıl cephede isyancılar tarafından öldürülmüştü. Bunun üzerine iktidara gelen Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) verdiği 18 aylık geçiş dönemi sona erdi. Babasından sonra iktidarı devralan Muhammed İdris Debi Itno’nun geçici cumhurbaşkanı seçilmesi, iktidarı 2 yıl sonra yapılacak seçimlerin ardından devretme kararı ve yeniden seçilebilmesinin önünün açılması muhalefetin tepkisini çekti.

Çad'da ortalık karıştı! Protestoculara gerçek mermi kullandı: Çok sayıda ölü, yüzlerce yaralı

GERÇEK MERMİ İLE MÜDAHALE ETTİLER

Muhalefetin çağrısı üzerine başkent Encemine’de yüzlerce kişi sokaklara dökülürken polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmişti.

SİLAHLI AYAKLANMA OLARAK NİTELENDİRDİLER

Çad geçiş hükümeti başbakanı Salih Kibzabu, basına yaptığı açıklamada, hükümetin "silahlı ayaklanma" olarak nitelediği olaylarda ilk tespitlere göre, yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 civarında da yaralı olduğunu belirtti.

Çad'da ortalık karıştı! Protestoculara gerçek mermi kullandı: Çok sayıda ölü, yüzlerce yaralı

Aktivistler ve insan hakları grupları da yüzlerce silahsız ve barışçıl göstericinin, demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle sokaklara döküldüğünü, güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi sonucu can kayıpları yaşandığını dile getiriyor.

Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Succes Masara, Debi’yi "Çadlıları öldürmekle" suçlamıştı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını kınamıştı.

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