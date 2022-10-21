Hatay'da terör operasyonu! PKK'ya ait 4 depo ve yüzlerce mühimmat ele geçirildi!

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat, Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Arsuz ilçesinin Kurtbağı mahallesi kırsalında yapılan Şehit Jandarma Er Ahmet ÇERÇİ operasyonu ile birlikte PKK terör örgütüne ait 4 mühimmat deposu tespit edildi.
4 DEPO YÜZLERCE MÜHİMMAT
2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 18 adet piyade tüfeği şarjörü, 660 çeşitli çapta ve ebatta fişek, 1 adet EYP, 4 adet EYP komuta kumandası, 2 adet EYP komuta sistemi, 8 adet elektrikli fünye, 2 kg dinamit lokumu, 1 adet ateşleme anahtarı, 202 kg amonyum nitrat gübre, 1 adet elektronik devre kartı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.