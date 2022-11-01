Cadılar bayramı ölü bayramına döndü! Kutlamalarda silahlı saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralılar var

ABD'nin Chicago kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları için bir araya gelen kalabalığa şüpheli bir araçtan açılan ateş sonucu 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Cadılar bayramı ölü bayramına döndü! Kutlamalarda silahlı saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralılar var

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde silah sesleri yükseldi. Dün akşam saatlerinde Cadılar Bayramı kutlamalarına katılan kalabalığa şüpheli bir araçtan rastgele ateş açıldı.

Cadılar bayramı ölü bayramına döndü! Kutlamalarda silahlı saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralılar var

14 KİŞİ YARALANDI

Polis tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, ikisi çocuk 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Chicago Polis Departmanı Sözcüsü David Brown, bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu ve tedavilerin devam ettiğini açıkladı.

ŞÜPHELİLER 2 KİŞİ

Brown ayrıca, ön inceleme kapsamında araçta 2 kişinin olduğundan şüphelenildiğini bildirdi.

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