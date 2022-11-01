Cadılar bayramı ölü bayramına döndü! Kutlamalarda silahlı saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralılar var

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde silah sesleri yükseldi. Dün akşam saatlerinde Cadılar Bayramı kutlamalarına katılan kalabalığa şüpheli bir araçtan rastgele ateş açıldı.
14 KİŞİ YARALANDI
Polis tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, ikisi çocuk 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Chicago Polis Departmanı Sözcüsü David Brown, bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu ve tedavilerin devam ettiğini açıkladı.
ŞÜPHELİLER 2 KİŞİ
Brown ayrıca, ön inceleme kapsamında araçta 2 kişinin olduğundan şüphelenildiğini bildirdi.