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Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisine benzerliği hakkında ne dedi?

Çağla Şıkel geçtiğimiz akşam Etiler'de bir kuaför çıkışı kameralara takıldı. Muhabirler güzel mankene eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı ile olan benzerliği soruldu.

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisine benzerliği hakkında ne dedi?

2015 yılında Emre Altuğ ve Çağla Şıkel boşanmıştı. Uzun süre yalnız olan eski çiftten Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı’yla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisine benzerliği hakkında ne dedi?

Çağla Şıkel’den boşandıktan sonra hayatında uzun süredir kimse olmayan Emre Altuğ‘un sevgilisi Burcu Çağrı’nın Çağla Şıkel’e olan benzerliği takipçilerinin gözlerinden kaçmadı.

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisine benzerliği hakkında ne dedi?

Çağla Şıkel önceki akşam Etiler’deki bir kuaför salonundaydı. Çıkışta görüntülenen ünlü manken, Emre Altuğ’un sevgilisinin kendisine benzetildiğini söyleyen muhabirlere yanıt vermek istemedi. Aracına binen Şıkel, “Beni ilgilendiren bir konu değil” diyerek uzaklaştı.

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisine benzerliği hakkında ne dedi?

Sürpriz aşk Burcu Çağrı'nın paylaşımı ile ortaya çıkmış ve çiftin 4 yıldır birlikte olduğu öğrenilmişti. 

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisine benzerliği hakkında ne dedi?

Burcu Çağrı'nın da Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel gibi bir dönem bale yaptığı biliniyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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