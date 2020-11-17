2015 yılında Emre Altuğ ve Çağla Şıkel boşanmıştı. Uzun süre yalnız olan eski çiftten Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı’yla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Çağla Şıkel’den boşandıktan sonra hayatında uzun süredir kimse olmayan Emre Altuğ‘un sevgilisi Burcu Çağrı’nın Çağla Şıkel’e olan benzerliği takipçilerinin gözlerinden kaçmadı.

Çağla Şıkel önceki akşam Etiler’deki bir kuaför salonundaydı. Çıkışta görüntülenen ünlü manken, Emre Altuğ’un sevgilisinin kendisine benzetildiğini söyleyen muhabirlere yanıt vermek istemedi. Aracına binen Şıkel, “Beni ilgilendiren bir konu değil” diyerek uzaklaştı.

Sürpriz aşk Burcu Çağrı'nın paylaşımı ile ortaya çıkmış ve çiftin 4 yıldır birlikte olduğu öğrenilmişti.

Burcu Çağrı'nın da Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel gibi bir dönem bale yaptığı biliniyor.