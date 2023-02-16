Caglar Soyuncu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caglar Soyuncu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caglar Soyuncu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caglar Soyuncu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caglar Soyuncu 23 Mayıs 1996 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Çağlar Söyüncü şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caglar Soyuncu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Caglar Soyuncu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leicester City futbol takımında oynamaktadır. Leicester City takımına 9 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Caglar Soyuncu'nin Leicester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caglar Soyuncu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/syncaglar

http://www.instagram.com/syncaglar/

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Caglar Soyuncu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caglar Soyuncu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 22.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Caglar Soyuncu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caglar Soyuncu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2011 yılında Bucaspor Alt

3 Ocak 2013 yılında B. Yeşiltepe

1 Temmuz 2014 yılında Altınordu

1 Temmuz 2016 yılında Freiburg

9 Ağu 2018 yılında Leicester

Caglar Soyuncu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caglar Soyuncu şuan Leicester City takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Caglar Soyuncu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Menemen Belediyespor (02/2006-10/2011), Bucaspor (10/2011-01/2013)

Türkiye takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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