Victor Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Kristiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Kristiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Kristiansen 16 Aralık 2002 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Kristiansen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Victor Kristiansen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leicester City futbol takımında oynamaktadır. Leicester City takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Kristiansen'nin Leicester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Victor Kristiansen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victorkristiansen34/

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Victor Kristiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Kristiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Kristiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Kristiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Kopenhag

20 Ocak 2023 yılında Leicester

Victor Kristiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Kristiansen şuan Leicester City takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Victor Kristiansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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