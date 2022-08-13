Çalışan emekliler dikkat: Yargıtay'dan emsal yaratan kıdem tazminatı kararı! Bu tarih hayatınızı değiştirebilir

Yargıtay, çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı, yıllık izin ve tatil ücretini almayan işçinin İş Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu kararı bağladı. Buna göre bir çalışanın kıdem tazminatı emeklilik tarihine kadar aldığı son maaşa göre hesaplanacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Çalışan emekliler dikkat: Yargıtay'dan emsal yaratan kıdem tazminatı kararı! Bu tarih hayatınızı değiştirebilir

Emekli bir çalışan, çalıştığı iş yerinden çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları almak istedi. İşyeri bunu reddedince, vatandaş durumu İş Mahkemesi'ne taşıdı.

Çalışan emekliler dikkat: Yargıtay'dan emsal yaratan kıdem tazminatı kararı! Bu tarihe dikkat

YARGITAY SON KARARI VERDİ

Mahkeme davayı kısmen kabul ettikten sonra alınan kararı temyiz etti. Kararı inceleyen Yargıtay, emsal bir karar verdi. Buna göre bir kişinin kıdem tazminatı emeklilik tarihinin geldiği süreye kadar hesaplanabilecek.

Çalışan emekliler dikkat: Yargıtay'dan emsal yaratan kıdem tazminatı kararı! Bu tarihe dikkat

Yargıtay'ın verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

"Somut olayda, davacının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı ortadadır. Bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamaz ise de emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır.

Çalışan emekliler dikkat: Yargıtay'dan emsal yaratan kıdem tazminatı kararı! Bu tarihe dikkat

Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir"

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