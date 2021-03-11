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  3. Camdaki Kız dizisinden ilk tanıtım videosu geldi!

Camdaki Kız dizisinden ilk tanıtım videosu geldi!

Kanal D'nin yeni yapımı olan Camdaki Kız dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan tanıtım ile izleyicinin dikkatini çeken dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte Camdaki Kız ilk fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin başrolünde başarılı oyuncu burcu biricik yer alıyor. Fırtınalı bir aşk öyküsünü konu edinen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Burcu Biricik'in Beyoğlu'nun ortasında bir cam fanusun içinde olduğu fragman büyük ilgi gördü. 

Açıklanan oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizinin henüz ne zaman başlayacağı yönünde net bir tarih verilmedi. Öte yandan başrol Burcu Biricik'e partner olarak kimin eşlik edeceği ise merak ediliyor. 

Camdaki Kız dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?Camdaki Kız dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

İşte Camdaki Kız ilk tanıtım videosu...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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