Camdaki Kız dizisinin setinde koronavirüs alarmı!

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız tanıtımları ve oyuncu kadrosu sosyal medyada gündem oldu. Birçok izleyici Camdaki Kız dizisinin başlamasını heyecanla bekliyor.

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Nadim Güç'ün yönettiği Seda Altay'ın kaleme aldığı Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi başta 1 Nisan Perşembe olarak açıklanmış daha sonra bu tarih bir hafta ertelemişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayın tarihinin değişmesinin nedeni başrol karakteri Sedat'ı canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun test sonucunun pozitif çıkması oldu.

Sonuç pozitif çıkınca çekim tarihinin de değiştiği öğrenildi.

Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?