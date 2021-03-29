Amre isminin anlamı nedir, Amre ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elazığ Alacakaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Alacakaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Survivor Gonca elendikten sonra canlı yayında her şeyi itiraf etti!Türkiye - Letonya maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...Heva isminin anlamı nedir, Heva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elazığ Keban Nüfusu 2020 - 2021 |  Keban İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Gelinim Mutfakta Mantarlı Çanak Köfte tarifi| Mantarlı Çanak Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Kadınlar kendilerini kick boks ile koruyacakSON DAKİKA! Meclis Başkanı Şentop'tan Montrö açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye akıllı telefon üreticileri için üretim üssü!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Camdaki Kız dizisinin setinde koronavirüs alarmı!

Camdaki Kız dizisinin setinde koronavirüs alarmı!

Gerçek bir hayat hikayesini anlatan Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Dizinin yayın tarihi başta 1 Nisan olarak ayarlanırken bir hafta sonraya ertelenmesinin nedeni belli oldu.

Camdaki Kız dizisinin setinde koronavirüs alarmı!

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız tanıtımları ve oyuncu kadrosu sosyal medyada gündem oldu. Birçok izleyici Camdaki Kız dizisinin başlamasını heyecanla bekliyor.

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Nadim Güç'ün yönettiği Seda Altay'ın kaleme aldığı Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi başta 1 Nisan Perşembe olarak açıklanmış daha sonra bu tarih bir hafta ertelemişti. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayın tarihinin değişmesinin nedeni başrol karakteri Sedat'ı canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun test sonucunun pozitif çıkması oldu. 

Sonuç pozitif çıkınca çekim tarihinin de değiştiği öğrenildi. 

Camdaki Kız dizisinin setinde koronavirüs alarmı!Camdaki Kız dizisinin setinde koronavirüs alarmı!

Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT