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  3. Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer, Türk askerine taş atıp terör propagandası yapan Aysel Tuğluk için özgürlük istedi!

Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer, Türk askerine taş atıp terör propagandası yapan Aysel Tuğluk için özgürlük istedi!

Oyuncu Nur Sürer, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yaklaşık beş senedir hapishanede olan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a sahip çıkarak, özgür bırakılması gerektiğini savundu.

Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer, Türk askerine taş atıp terör propagandası yapan Aysel Tuğluk için özgürlük istedi!

Son günlerde HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere, terör propagandası yapan isimlerin hapiste olmasına karşı çıkan ve özgürlüğünü isteyen muhalefete, ünlüler de katıldı. Bu defa, Türk polisine taş atan ve terör propagandası suçu sebebiyle hapis yatan HDP'li Aysel Tuğluk'a Camdaki Kız'ın Feride'si ünlü oyuncu Nur Sürer arka çıktı. Tuğluk'un özgürlüğünü isteyen Sürer, "Aysel Tuğluk’a özgürlüğünü verin” ifadelerini kullandı.

Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer, Türk askerine taş atıp terör propagandası yapan Aysel Tuğluk için özgürlük istedi!

"AYSEL TUĞLUK İÇİN 1000 KADIN",

Sosyal medyada başlatılan "Aysel Tuğluk için 1000 kadın" kampanyasına ünlü oyuncu Nur Sürer de katıldı. Hapis yatan Tuğluk için özgür isteyen Sürer, "Aysel Tuğluk cezaevinde kalamayacak durumdadır. Annesinin mezarına uyguladığınız çağdışı vahşeti ve intikam duygularınızı bir kenara bırakın, Aysel Tuğluk’a özgürlüğünü verin” ifadelerini kullandı. 

Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer, Türk askerine taş atıp terör propagandası yapan Aysel Tuğluk için özgürlük istedi!

Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer, Türk askerine taş atıp terör propagandası yapan Aysel Tuğluk için özgürlük istedi!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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