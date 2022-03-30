Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer, Türk askerine taş atıp terör propagandası yapan Aysel Tuğluk için özgürlük istedi!

Son günlerde HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere, terör propagandası yapan isimlerin hapiste olmasına karşı çıkan ve özgürlüğünü isteyen muhalefete, ünlüler de katıldı. Bu defa, Türk polisine taş atan ve terör propagandası suçu sebebiyle hapis yatan HDP'li Aysel Tuğluk'a Camdaki Kız'ın Feride'si ünlü oyuncu Nur Sürer arka çıktı. Tuğluk'un özgürlüğünü isteyen Sürer, "Aysel Tuğluk’a özgürlüğünü verin” ifadelerini kullandı.

"AYSEL TUĞLUK İÇİN 1000 KADIN",

Sosyal medyada başlatılan "Aysel Tuğluk için 1000 kadın" kampanyasına ünlü oyuncu Nur Sürer de katıldı. Hapis yatan Tuğluk için özgür isteyen Sürer, "Aysel Tuğluk cezaevinde kalamayacak durumdadır. Annesinin mezarına uyguladığınız çağdışı vahşeti ve intikam duygularınızı bir kenara bırakın, Aysel Tuğluk’a özgürlüğünü verin” ifadelerini kullandı.