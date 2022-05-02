Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı sevenlerini üzdü! Diziye veda mı edecek?

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncularından biri olan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Dizide senaryo gereği hasta amcasının yanına giden Yakut'un bu süreçte tedavi gördüğü ve sağlığına kavuştuğu bilgisine ulaşıldı.

DİZİDE YER ALMAMASI MERAK ETTİRDİ

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergenç, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut'un canlandırdığı Camdaki Kız'dan üzücü bir haber geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut'un bir süredir dizide olmaması sevenlerini meraklandırdı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Posta'nın haberine göre, senaryo gereği Van'da yaşayan hasta amcasının yanına giden oyuncunun ölümden döndüğü ortaya çıktı. Beyni pıhtı atan oyuncu, bir süre hastanede tedavi gördü. Zorlu bir süreçten geçerek sağlığına kavuşan Devrim Yakut, sete geri döndü.

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