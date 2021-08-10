Diyarbakır'da Cami bahçesinde taziye kurdular! 30 kişi koronavirüse yakalandı!

Diyarbakır'da ölen yakınları için cami bahçesinde taziyeleri kabul eden aile, cami bahçesine gelen 30 kişinin korona virüse yakalanmasına sebep oldu.

Taziyede yemek yedikten sonra evlerine gittiler. 2-3 gün sonra taziyeye katılanlar belirtileri göstermeye başlayınca test yaptırdı ve 30 kişinin testi pozitif çıktı.

15 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

30 kişiden dün gece durumu ağırlaşan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinın yoğun bakım servisine kaldırılan 15 kişinin tedavisi devam ederken, diğer 15 kişinin tedavisi evdeki karantinalarında sürüyor.

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