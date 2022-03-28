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  3. Camide yapılan mevlitin sonu hastanede bitti! 130 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi

Camide yapılan mevlitin sonu hastanede bitti! 130 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi

Sancaktepe’de bir camide yapılan mevlitin sonu kötü bitti. Mevlitte dağıtılan tavuklu pilavdan tam 130 kişi zehirlendi.

Camide yapılan mevlitin sonu hastanede bitti! 130 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi

Sancaktepe'de dün öğle saatlerinde ölen oğulları için mevlit okutan aile, Sarıgazi Battalgazi Camii'ne gelenlere tavuklu pilav ikram etti. Daha sonra pilavı yiyen bazı kişilerin midesi bulandı, aralarında kusanlar oldu. Pilavdan rahatsızlananlar Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aciline başvurdu.

Camide yapılan mevlitin sonu hastanede bitti! 130 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi

Tavuklu pilavdan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında çocukların da olduğu 130 kişi hastanelerde serum takılarak tedavi edildi. Hepsinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe Tarım Müdürlüğündeki yetkililer, tavuklu pilavdan incelemek üzere numune aldı. Polis, tavuklu pilavı yapan işletme sahibini gözaltına aldı.

Camide yapılan mevlitin sonu hastanede bitti! 130 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi

“ŞU AN OLUMSUZLUK BİR DURUM YOK”

Mevlitte dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenen 10 yaşındaki Ömer Akça, "Bir ailenin çocukları ölmüş. Onun için mevlit düzenlediler. Mevlitte benim arkadaşlarım ve herkes zehirlendi. Şu an sağlığım iyi" dedi. Cami cemaatinden olan Ekrem Oğuzhan, "Öğlen namazında bir kardeşimiz taziye yemeği veriyordu. Orada bizim camimizde Kur'an okuyan çocuklarımız ve cami cemaati yemekten zehirlenmişler. Hastaneye gittiler. Şu anda olumsuzluk bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Camide yapılan mevlitin sonu hastanede bitti! 130 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi

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