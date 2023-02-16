Can Bozdogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Bozdogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Can Bozdogan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Can Bozdogan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Can Bozdogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Bozdogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Bozdogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Bozdogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Bozdogan 5 Nisan 2001 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Can Bozdoğan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Bozdogan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Can Bozdogan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Utrecht futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Can Bozdogan'nin FC Utrecht ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Can Bozdogan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/canbozdogan10/

Can Bozdoganboyu ve yaşı kaç

Can Bozdogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Bozdogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Can Bozdogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Bozdogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln U19

1 Ağu 2019 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2020 yılında Schalke

27 Ağu 2021 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2022 yılında Schalke

26 Temmuz 2022 yılında Utrecht

30 Haziran 2023 yılında Schalke

Can Bozdogan kimdir

Can Bozdogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Bozdogan şuan FC Utrecht takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1. Jugend-Fußball-Schule Köln (-2008), 1. FC Köln (2008-2019), FC Schalke 04 (2019-2020)

Can Bozdogan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Can Bozdogan nereli

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