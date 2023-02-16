Vasilios Barkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Barkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Barkas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilios Barkas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vasilios Barkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Barkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Barkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Barkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Barkas 30 Mayıs 1994 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Yunanistan,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Μπάρκας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Barkas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CJ PRONK MANAGEMENT yapmaktadır. Vasilios Barkas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Utrecht futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Barkas'nin FC Utrecht ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Barkas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vasilisbarkasofficial/

Vasilios Barkasboyu ve yaşı kaç

Vasilios Barkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Barkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vasilios Barkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Barkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2013 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2016 yılında AEK Atina

30 Temmuz 2020 yılında Celtic

1 Temmuz 2022 yılında Utrecht

30 Haziran 2023 yılında Celtic

Vasilios Barkas kimdir

Vasilios Barkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Barkas şuan FC Utrecht takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atromitos Athen (2006-1/2013)

Vasilios Barkas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vasilios Barkas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Ozcan Yasar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozcan Yasar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ozcan Yasar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozcan Yasar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Berkant Kanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkant Kanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Berkant Kanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkant Kanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jens Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Jacobs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jens Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Jacobs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdullah Telli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Telli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdullah Telli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Telli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları