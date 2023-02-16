Vasilios Barkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Barkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Barkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Barkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Barkas 30 Mayıs 1994 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Yunanistan,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Μπάρκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Barkas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CJ PRONK MANAGEMENT yapmaktadır. Vasilios Barkas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Utrecht futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Barkas'nin FC Utrecht ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Barkas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vasilisbarkasofficial/

Vasilios Barkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Barkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vasilios Barkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Barkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2013 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2016 yılında AEK Atina

30 Temmuz 2020 yılında Celtic

1 Temmuz 2022 yılında Utrecht

30 Haziran 2023 yılında Celtic

Vasilios Barkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Barkas şuan FC Utrecht takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vasilios Barkas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atromitos Athen (2006-1/2013)

Yunanistan takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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