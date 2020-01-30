Can Yaman'dan libido açıklaması

Libido açıklaması ile günlece magazin gündeminde konuşulan Can Yaman, askerden döndükten sonra ilk kez 2.sayfaya konuştu. Kendini anlatan Can Yaman, " Ben o kelimeyi daha geniş daha kapsamlı kullanmak istemiştim" dedi.

Yaman, yaşananlarla ilgili şöyle dedi:

"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş."

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman (d. 8 Kasım 1989, İstanbul), Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik ve Dolunay adlı dizilerdeki rolleriyle tanınan Türk oyuncudur.

Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.

Baba tarafından Arnavut kökenlidir.

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