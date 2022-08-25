Çanakkale Boğazı'nda kaza! Tanker ile tekne çarpıştı

Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken hasar alan tekne yedeklenerek iskeleye yanaştırılıyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Çanakkale Boğazı'nda kaza! Tanker ile tekne çarpıştı

Korkutan kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde meydana geldi.

Sağanak yağışın etkili olduğu anlarda Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne çarpıştı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Alınan bilgilere göre gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Türkeli' römorkörü ile 'KEGM-9' botu sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada hasar alan teknenin yedeklenerek Gelibolu Tersanesi İskelesi'ne yanaştırılacağı öğrenildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İzmir Bornova'da sağanak yağış hayatı felç etti! Esnaflar CHP'li belediyeye sitem etti! "Belediyecilik sahil kesimlerine yatırım yapmakla olmaz"
İzmir Bornova'da sağanak yağış hayatı felç etti! Esnaflar CHP'li belediyeye sitem etti! "Belediyecilik sahil kesimlerine yatırım yapmakla olmaz"
Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! "Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar..."
Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! "Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar..."
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Son dakika! ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Merkez'de Güşen hakkında basın açıklaması!
Son dakika! ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Merkez'de Güşen hakkında basın açıklaması!
İzmir Bornova'da sağanak yağış hayatı felç etti! Esnaflar CHP'li belediyeye sitem etti! "Belediyecilik sahil kesimlerine yatırım yapmakla olmaz"
İzmir Bornova'da sağanak yağış hayatı felç etti! Esnaflar CHP'li belediyeye sitem etti! "Belediyecilik sahil kesimlerine yatırım yapmakla olmaz"
Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! "Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar..."
Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! "Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar..."
Gülşen'in paçası tutuştu! Gözaltına alınan Gülşen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı! "Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan..."
Gülşen'in paçası tutuştu! Gözaltına alınan Gülşen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı! "Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan..."
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Hem kendisi hem de görüntüsü rahatsız edici! Cilt üzerinde yer etmiş siyah noktalara evde yapılabilecek doğal maskeler!
Hem kendisi hem de görüntüsü rahatsız edici! Cilt üzerinde yer etmiş siyah noktalara evde yapılabilecek doğal maskeler!
'Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı!
'Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı!
Son dakika! ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Merkez'de Güşen hakkında basın açıklaması!
Son dakika! ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Merkez'de Güşen hakkında basın açıklaması!
Talep patlaması yaşanıyor! “Ağır hasar kayıtlı araç satılmaz” sözü tarihe karıştı! İşte ağır hasarlı araç fiyatları
Talep patlaması yaşanıyor! “Ağır hasar kayıtlı araç satılmaz” sözü tarihe karıştı! İşte ağır hasarlı araç fiyatları