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  3. Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban Tokat'ın sır ölümü!

Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban Tokat'ın sır ölümü!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, konuşurken yüzünde telefon patladığı öne sürülerek hastaneye kaldırılan Mihriban Tokat'tan kötü haber geldi. 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Doktorun yaptığı muayene sonucunda genç kızın kafasında saçma bulununca şüpheli durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban Tokat'ın sır ölümü!

Dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşanan olayda 16 yaşındaki Mihriban Tokat'tan kötü haber geldi. 

Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban Tokat'ın sır ölümü!

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde yaşayan Tokat ailesi, dün akşam saatlerinde lise öğrencisi 16 yaşındaki kızları Mihriban’ı kanlar içerisinde yerde bulundu.

Genç kızı Ezine Devlet Hastanesi'ne götüren aile, doktora ‘cep telefonuyla konuştuğu sırada telefon patladı' dedi. Hastanede hayatını kaybeden Mihriban Tokat'ın cansız bedeninde inceleme yapan doktor ise, genç kızın başında saçma buldu. Doktor şüpheli durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede hastaneye gelen Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları soruşturma ve şüpheli ifadelerin ardından Tokat ailesinin Mahmudiye köyündeki evlerine giderek inceleme yaptı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde buldukları av tüfeğini kriminal incelemeye aldı. Genç kızın cenazesi ise kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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