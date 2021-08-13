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  3. Çanakkale'de 900 TL'lik sırtıkara ağlara takıldı! Gören herkes şaşırdı!

Çanakkale'de 900 TL'lik sırtıkara ağlara takıldı! Gören herkes şaşırdı!

Ege Denizi'nin kuzey kesimi Çanakkele'de yer alan Saros Körfezi'nde avlanan bir lüfer cinsi, tam 900 liraya satılıyor!

Çanakkale'de 900 TL'lik sırtıkara ağlara takıldı! Gören herkes şaşırdı!

Çanakkale’de Saros Körfezi'nde avlanan 6 kiloluk sırtıkara, esnaf Onur Öget tarafından, toplam 900 lira fiyatla satışa sunuldu. Çanakkale Balık Hali tezgahında sergilenen Kofananın bir büyüğü olan sırtıkara  lüfer avı mevsiminde daha nadir olarak avlanabiliyor. Sırtıkara büyüklüğüyle herkesi şaşkına çevirdi. Balıkhane esnafının bile uzun süredir görmediği sırtıkara, kilosu tam olarak 150 TL'den satışa sunuldu.

Çanakkale'de 900 TL'lik sırtıkara ağlara takıldı! Gören herkes şaşırdı!

ÇANAKKALE'DE TEK

Sırtıkara balığını satışa sunan balıkçı esnaf Onur Öget, kofana balıklarının normalde 2 kilo olduğunu ama bu balığın 6 kilo olması sebebiyle bu balığa sırtıkara dendiğini belirten belirterek, "Şu anda balıkhanede tek, hatta Çanakkale’de de tek. Ara sıra gelen bir balık. Saros’dan geldi bize. Dalyandan tutulmuş bir balık. Balığı çok güzel şekilde tuzda yapabilirisiniz. Izgarada ve fırında da pişirebilirsiniz. Bu balığı bulduğun zaman alman lazım. Tabi balığın fiyatı nadir çıktığı için biraz yüksek, 150 lira gibi bir kilo fiyatı var. Bu kış aylarının balığıdır. Aralık ve ocak aylarında çıkar. Lüfer akınından sonra gelen bir balık bu. Ama o zaman bile çok nadir gelir." dedi. Esnaf Öget, bir vatandaşın satın alıp afiyetle yemesinden mutlu olacağını belirtti.

Çanakkale'de 900 TL'lik sırtıkara ağlara takıldı! Gören herkes şaşırdı!

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