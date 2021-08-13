Rize'de bir vatandaşın hayatını ineği kurtardı!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü yaylasında dün akşam saatlerinde kendisine ait büyük baş hayvanları ahıra götürmek isteyen 56 yaşındaki Kemal Karadeniz'in üzerine yıldırım düştü.

Yıldırımın düştüğü sırada Karadeniz, ineğin kuyruğundan tuttuğu için kendisine düşen yıldırımın akımı bir anda hayvana geçti ve büyük baş hayvan orada telef oldu. Karadeniz ise yıldırımın etkisi ile olduğu yerden 15 metre ilerisine savruldu. Yerde baygın yatan Karadeniz'i fark eden çevre sakinleri hemen ambulans çağırdı. Olay yerine gelen Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ardından Kemal Karadeniz o anları anlattı.

İNEĞİN KUYRUĞUNDAN TUTMUŞTU

Şiddetli dolu yağışında hayvanlarını ahıra getirmeye çalıştığı sırada yıldırımın düştüğünü ve ineğin kuyruğuna tuttuğu için elektrik akımının direkt kendisinden ineğe geçtiğini söyleyen Kemal Karadeniz "4 arkadaş Koçdüzü Yaylası'nda çobandık. Saat 13.00 sularında bir dolu yağdı ama umursadık. Sonra 15.00'da bir daha oldu ama bu kez göz gözü görmez hale geldi. Bizde inekleri 4 arkadaş alıp aşağıya doğru iniyorduk. Ben bir tanesinin kuyruğunu tuttum (İnek dolu yağışı sırasında kaybolmasın diye). Bu sırada yıldırım çakmasıyla birlikte 2 ineğimiz gitti. Allah'a şükür bize bir şey olmadı. 15 metre falan attı beni. 5 dakika bir baygınlık geçirdim sonra kendim kalktım. ifadelerini kullandı. Olaydan hemen sonra da 1 hayvanı hemen orada insanlar yesin diye kestiklerini de belirtti.

YILDIRIM İLE İNEK ARASINDA İLETKEN OLDU

Kemal Karadeniz'in oğlu Ahmet Karadeniz ise babasının yıldırım düşerken elinde şemsiye olduğunu, bu şemsiyenin paratoner gibi yıldırımı çektiğini ve ineğin kuyruğunu tuttuğu için arada inek ile yıldırım arasında bir iletken görevi gördüğü için hayatta kaldığını dile getirerek "Babam herhangi bir sıkıntım yok diye hastaneye gelmek istemiyordu. Biz apar topar getirdik. Doktor hayret etti. Biz 15 metre fırlatıldı diye söylediğimizde doktorlar çok şaşırdı. Serum falan takıldı. Elektrik böbreklere bir ufak zarar vermiş. 24 saat bekledik ve çıktık. Babamın şemsiyesi vardı, şimşeği şemsiyeden aldı diye düşünüyoruz. Direk de ineğe verdi. Yani babam aracı olmuş oldu. İnek telef oldu ama babam iyi" şeklinde konuştu.

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