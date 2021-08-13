Uzun süredir insanların merak ettiği koronavirüse yakalanan ilk kişiyi DSÖ açıkladı!

Koronavirüsün kökenini araştıran Prof. Dr. Peter Embarek, yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan virüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İngiltere'deki The Sun gazetesinin haberine göre, yarasalarla düzenli olarak çalışan ve numune arşivleme görevini yapan bir araştırmacının salgının sıfır noktası yani virüse yakalanan ilk kişi olma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu aktardı.

Virüsün bu enstitüden çıktığı ve doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer olabileceğini söyleyen Embarerek "Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı” şeklinde konuştu ve bu durumun doğrudan bir kanıt olmadığını da söyledi.

"BİRİLERİ BİR ŞEY SAKLAMAK İSTİYOR OLABİLİR"

Embarek Konu hakkında Çin ile iletişim halinde olduklarını belirterek; “Laboratuvar belgelerine doğrudan erişemedik. Bir sunum yaptık, konuştuk ve sorularımızı sorduk, ancak hiçbir belgeye bakamadık. Birileri bir şey saklamak istiyor olabilir. Kim bilir? Muhtemelen böyle bir olayın arkasında bir insan hatası olduğu için bunu kabul etmiyorlar” dedi.

ÇİN KABUL ETMİYOR

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz aylarda iddiaların merkezi Çin'de yaptığı araştırmalarda koronavirüsün ilk olarak yarasalarda çıktığı iddiasında bulunarak, insanlardan önce hayvanlarda yayıldığını belirttiği raporları kamuoyu ile paylaşmıştı. Çin ise bu iddiaları kabul etmemişti.

Geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü , Çin’de yaptığı araştırmalarda virüsün yarasalarda ortaya çıktığı iddiasında bulunarak, insanlara yayılmadan önce hayvanlarda yayıldığını belirten raporlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Çin ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Çin Bilimler Akademisi tarafından yönetilen bir viroloji araştırma enstitüsü Wuhan Viroloji Enstitüsü yapılan iddiaların "komplo teorisi" dışında bir şey olmadığını belirtmişti.

Çin’de en güvenilir laboratuvarlardan biri olarak anılan Wuhan Viroloji Enstitüsü, iddiaların ‘komplo teorisi’nden başka bir şey olmadığını ifade etmişti.

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