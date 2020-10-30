Doya Doya Moda 30 Ekim'de kim elendi?| Haftanın birincisi kim oldu?İzmir'de artçıların arkası kesilmiyor! Kaç artçı deprem oldu?Sakarya’da bedava maske dağıtımı izdiham yarattı! Covid-19 unutuldu!31 Ekim bugün hangi diziler var? |31 Ekim Cumartesi yayın akışıİzmir Valisi açıkladı: Depremde 70 kişi kurtarıldıKandilli Rasathanesi depremin bilançosunu açıkladı: 30-40 kilometrelik fay kırıldıİzmir'de deprem toplanma alanları nereler?Milli Savunma Bakanlığından deprem açıklaması: Kriz masası oluşturulduBakan Koca acı haberi duyurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralıSeferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: "Büyük ihtimalle can kaybı var"
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çanakkale’de depremi derinden hissetti! Millet can havliyle sokaklara döküldü

Çanakkale’de depremi derinden hissetti! Millet can havliyle sokaklara döküldü

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedildi.

Çanakkale’de depremi derinden hissetti! Millet can havliyle sokaklara döküldü

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar can havliyle sokaklara akın etti.

Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve ilçelerinde de hissedildi. Vatandaşlar korkuyla ev iş yerlerinden çıkarak, sokaklara akın etti. Deprem şokundan kurtulan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Bazı telefon şebekeleri yoğun kullanım nedeniyle çöktü.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Olumsuz bir durum yok, bölgede taramalarımız devam ediyor"



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT