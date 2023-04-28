Canlı hayvan borsası yeniden açıldı! Et fiyatında düşüş bekleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren canlı hayvan borsasını, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı karar ile şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı 9 Mart tarihinde geçici olarak kapatmıştı.

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Canlı hayvan borsası yeniden açıldı! Et fiyatında düşüş bekleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren canlı hayvan borsası, şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığı riski nedeniyle 9 Mart'ta kapatılmıştı. Bugün hizmet veren hayvan borsasında hareketlilik yaşanırken, et fiyatların 5-6 liralık düşü bekleniyor.

Canlı hayvan borsası yeniden açıldı! Et fiyatında düşüş bekleniyor

CANLI HAYVAN BORSASININ YENİDEN AÇILMASI İLE ET FİYATLARININ DEĞİŞECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı karar ile Canlı Hayvan Borsası'nı şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı 9 Mart tarihinde geçici olarak kapatmıştı.

Hastalığın kontrol altına alınması dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, kararıyla bugün itibariyle canlı hayvan borsasının yeniden açıldı. Besici ve tüccarlar, satışların tekrar başlamasıyla et fiyatlarında 5-6 liralık düşüş yaşanacağını dile getirdi.

Borsada hayvan satan Mehmet Şirin Sadık, pazarın şap hastalığı denilip kapatıldığını ve ilaçlama yapıldıktan sonra açıldığını söyledi.

Canlı hayvan borsası yeniden açıldı! Et fiyatında düşüş bekleniyor

"ŞAP HASTALIĞI VARSA EĞER, HER SENE VAR"

Besici Mustafa Akyüz ise şap hastalığından dolayı yaklaşık iki ay önce borsanın kapandığını hatırlatarak, "Şap hastalığı varsa eğer, her sene var. Burada şimdiye kadar şap hastalığını görmedik. Bugünde yaklaşık iki ay sonra açıldı. Açılmasıyla birlikte piyasada düşüş olur" dedi.

Besici Mehmet Polat da, şap hastalığından dolayı yaklaşık iki ay kapandığını, şu ana kadar herhangi bir hastalığa rastlayamadıklarını ifade etti.

Polat, şöyle konuştu:

"Şu anda piyasa açıldıktan itibaren çiftçi bin liradan aşağı düştü. Şu şekilde devam etse et fiyatları da düşer, hayvan fiyatları da düşer. Piyasaya yankısı olur".

KAYNAK: İHA

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