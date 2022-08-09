Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’deki Taşucu Limanı'nda bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin ilk görev yerine uğurlanması töreni için helikopterle gemiye geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yetkililerden brifing alması sonrası uğurlama törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Abdülhamid Han Sondaj Gemimizin kıymetli personeli, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız. Ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve ufkumuz çok daha aydınlık.

Son 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamit Han sondaj gemimiz Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha önce paramızla bile yaptıramadığımız sismik araştırmaları sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarla ifade ettiği gibi bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

"CESARETSİZ TERCİHLERLE KİMİ ZAMAN AÇIKÇA İHANETLERLE OYALANDIK"

Bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetle ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik. Öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üstü betonla kapatılan kuyuların yılgınlığını ortadan kaldırmak için kendi insan gücü ve teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. 4 tane sondaj gemimiz 2 sismik araştırma gemimizle biz de bu alanda varız.

"KARADENİZ'DEKİ 540 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ REZERVİ ÜLKEMİZE MORAL VERMİŞTİR"

Denizlerde eşine az rastlanır sondaj filosuna sahibiz. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz ama unutmayın bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra da müjdeli haberi aldık. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının ötesinde moral vermiştir.

GÖREV YERİNİ AÇIKLADI

Abdülhamid Han gemimiz en son teknolojiyle teçhiz edilmiş bir sondaj gemisidir. Diğer 3 sondaj gemimizden daha üstün özelliklere sahip gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu Limanı'nda sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Abdülhamid Han'ı mavi vatana yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız.

"AKDENİZ'DE YAPTIĞIMIZ ARAMA VE SONDAJ ÇALIŞMALARI İÇİN KİMSEDEN İZİN VE İCAZET ALMAYA İHTİYACIMIZ YOKTUR"

Yörükler 1 kuyusu Doğu Akdeniz'deki kapsamlı planlarımızın ilk adımıdır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz. Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak. Diğer kuyulara geçecektir. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin ve icazet almaya ihtiyacımız yoktur.

Abdülhamid Han gemisi çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağa babalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Onları ciddiye almayıp, muhatap görmedikçe şımarıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendilerine gelmek olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Abdülhamid Han ismiyle karşılan birilerinin aklına önce Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı. Hiç değilse üzerinden bir asır geçmiş olan milli mücadeleyi hatırlarla. Ama merak etmesinler, korkmasınlar. İlkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir.

Ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur. Her konuda olduğu gibi kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalara destek verecek herkesle yol almaya hazırız.

Bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu hatırlatmak isterim. Haklarımızı korumak için dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Kısaca söylemek gerekirse bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen kaybeder. Abdülhamid Han sondaj gemimize yolun açık, sondajın bereketli olsun diyoruz. Gemi personelimize başarılar diliyoruz.

GEMİ KAPTANINA SESLENDİ

Şu anda milletçe ekranları başında izleyenler de dahil Taşucu'ndaki tüm vatandaşlarımız da dahil, sizlere yolunuz açık olsun diyoruz. Sondajlarınız bereketli olsun diyoruz. Sağ olun, var olun.

Abdülhamid Han sondaj gemisi özellikleri neler? Nerede görev yapacak? Ne arıyor?