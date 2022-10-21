Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuştu: "Ülkemiz, karşıt odakların hedefinde"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada yalan haberlere en çok maruz kalan ülke olduğunu ifade ederek," FETÖ'den bölücü terör örgütüne geniş bir yelpazede ülkemiz, karşıt odakların hedefinde. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele, tamamı yalan haberlerle baltalanıyor" dedi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuştu: "Ülkemiz, karşıt odakların hedefinde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kürsüye çıkarak katılımcılara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu yılın ana temasını İslamofobi ve dezenformasyon ile mücadele oluşturuyor. Değerli fikirleriyle katkı sunan, bizlerin yolunu aydınlatan kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Herhangi bir konuda karar almadan önce haberi taşıyanı, yazanı, konuşanı iyi araştırmamız tavsiye edilir. İçinde yaşadığımız iletişim çağında bu tavsiyelerin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. İletişim teknolojileriyle habere ulaşmak kolaylaşırken, hakikatle bağımız zayıflıyor.

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuştu: "Ülkemiz, karşıt odakların hedefinde"

Maalesef bugün, yalan ve sahte haberler nedeniyle milyonlarca insan mağduriyet yaşıyor. Hiçbir sınır ve ahlakın etik değerin olmadığı bu mecralar insanları düşmanlaştıran, nefrete teşvik eden bir operasyon aracına dönüştü. Dijital terör, ülkelerin milli güvenliklerine de açık tehdit oluşturuyor.

"ÜLKEMİZ, KARŞIT ODAKLARIN HEDEFİNDE"

Dünyada yalan haberlere en çok maruz kalan ülkelerin başında gelen Türkiye. FETÖ'den bölücü terör örgütüne geniş bir yelpazede ülkemiz, karşıt odakların hedefinde. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele, tamamı yalan haberlerle baltalanıyor. Bize iftira atanların DEAŞ'la iş yaptığı, ticaret yaptığı tek tek ortaya konuldu. Şahsen, Lafarge denilen çimento devinin Suriye'nin kuzeyinde teröre destek verdiğini anlattığımda kimse anlatmak istemiyordu. Şimdi, Macron'a hesabını sordular. Lafarge, Fransa'nın gündemindeki en önemli konu oldu. Bu yalan tutmadı. Evet, Lafarge, teröre destek veren bir kurum olarak açığa çıktı. Bize iftira atanların DEAŞ'la iş birliği ortaya çıktı.

"BAŞÖRTÜSÜ, SAKAL, CÜBBE VE TESETTÜRE MÜDAHALE NORMALLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

On binlerce sivilin kanını döken DEAŞ'ın kimlerce desteklendiği bu örnekle anlaşıldı. Aynı tutumun diğer terör örgütlerine karşı olduğunu da biliyoruz. Müslümanların hareket alanları, anti demokratik çalışmalar ile daraltılmaktadır. Başörtüsü, sakal, cübbe ve tesettüre müdahale normalleştirilmeye çalışılıyor.

"İSLAM DÜNYASINI HEDEF ALAN SALDIRILARIN ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ"

Türkiye olarak İslam düşmanlığı ile mücadele konusunda küresel bir mücadele veriyoruz. Siyasi çözüm çabalarına daha etkin destek vermeliyiz. Her cephede iş birliğimizi artırmadan İslam dünyasını hedef alan saldırıların üstesinden gelemeyiz. Bu alandaki destekler, mühimdir. 2016 yılındaki 13'üncü İslam Zirvesi'nde İslam'ın doğru anlatılmasının önemini vurguladık. Kabul ettiğimiz 10 yıllık eylem planı kapsamında hedefler belirledik, henüz ulaşamadık. Meyda Formu'nun bir an evvel faal hala getirilmesi önemlidir. Haber Ajansları Birliği, İslam Yayıncılar birliği gibi medya kuruluşları arasındaki iş birliği artmalı.

DEZENFORMASYON YASASI

Bu hafta yürürlüğe giren dezenformasyon düzenlemesi de bu mücadelede etkili olacaktır. Gençlerimizi ve demokrasimizi korumak yönünde önemli bir adım attık.

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