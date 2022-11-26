Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi millet ve devletin bekası için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbim askerimiz, polisimiz ve jandarmamıza güç ve kuvvet versin.

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Ne diyor aşık; Tatlı dile güler yüze, doyulur mu, aşkınan bakınan göze doyulur mu? Garibim geldik gitmeye muhabbetimiz bitmeye yar ile sohbet etmeye doyulur mu? Evet biz de milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Bir de bu muhabbet dar'ül mülk Konya'daysa hiç doyum olmuyor.

Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın gönül pınarı, sanayi, tarım, ticaret ve ilim irfanın şehri Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur.

"BU ŞEHİRLE BERABER YOL YÜRÜMEKTEN ŞEREF DUYUYORUZ"

Konyalı olmak demek illa elinde etli ekmek, ağzında mevlana şekeriyle gezmek demek değildir. İnsan yaşadığı yere benzer diyen şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları tarih ve medeniyetlerinin mirasıyla kendilerini her yerde belli eder. Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. Biz gençlik yıllarımızdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref duyuyoruz.

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Konya'dan öyle bir ses verin ki sadece Türkiye'den değil tüm bölgemizden, tüm dünyadan duyulsun. Konya Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? 1000 yıllık vatanımız Anadolu'nun ve buradaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun mirasını 2071 vizyonuyla tekrar zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Sizi tutana aşk olsun.

Selçuklu'nun asil evlatlarına, bozkırdan yükselen bu abide şehrin insanlarına bu yakışır. Rabbim hepinizden razı olsun.

"LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ İŞ"

Konya sadece geçmişiyle övünen değil aynı zamanda bitip tükenmez enerjiyle, kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehirdir. Burada inşanın yeni tezahürlerini, eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil iş üretiyoruz iş.

Sanayinin şehri Konya'ya Aselsan öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak silah sistemleri fabrikasının açılışını buradan yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silah olmak üzere her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Rabbim sizleri nazardan saklasın, korusun, kem gözlerden korusun.

Konya ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 km'yi bulan yolu 1371 metrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü tüneli, Çumra bağlantısıyla iftihar verici bir eser olan projenin açılışını yapıyoruz.

Eğiste Hadimi viyadüğü yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayakları ile kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür. Böylece İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyor. UAB tamamladığı yüksek hızlı tren garı ve çeşitli yol, kavşak projelerini de hizmete açıyoruz.

Konya Afşar Hadimi barajı 127 metre yüksekliği ve 1 milyar liralık yatırımıyla ülkemiz tarımına büyük hizmet yapacak bir eserdir. Barajımız açılışla su toplamaya başlayacaktır. Su medeniyettir.

20 farklı noktada kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla şehrin mazisiyle bugünü ve geleceği arasındaki köprüler tahkim edilmiştir.

Kardeşlerim bugün açılışını yapacağımız türbe önü çarşıları, neydi burası, bakın şimdi ne oldu. 564 milyon liralık yatırımı buraya yaptık.

Laf değil laf, icraat... Musluk açmıyoruz. Birileri musluk açıyor ya, görüyorsunuz. Biz musluk açmıyoruz.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürüten Konya, belediye hizmetlerinde de farkını ortaya koymaktadır.

KONYA HAYVAN BARINAĞINDAKİ HAYVANLARA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ

Belediyemizin hayvan barınağında oradaki iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri biz de üzüntü ile izledik. Bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Hayvanlara asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Kimse hayvanlara zulmetme, eziyet etme hakkına sahip değildir. Hiç kimse merak etmesin, bu konunun yakın takipçisi olacağız.

Konya'da barınaktaki köpeğe şiddet uygulamışlardı! O canilerin ifadeleri ortaya çıktı!

Devamı gelecek...