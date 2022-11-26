Konya'da barınaktaki köpeğe şiddet uygulamışlardı! O canilerin ifadeleri ortaya çıktı!

Türkiye, sokak hayvanlarının toplatılması konusunu konuşurken hayvan barınaklarının durumu da gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Konya Büyükşehir Belediyesinin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışanın elindeki kürekle, bir köpeğin başına vurduğu anlar tepki topladı.

Hayvanseverler ve vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterirken Konya Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

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BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, olayı incelediklerini ifade etti. Sorumluların açığa alındıktan sonra suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Sokak hayvanları ile ilgili bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Altay, şöyle konuştu:

"Yaşanan olayın münferit olduğuna inanıyorum. Duyduğumuz andan itibaren suçluların cezalandırılması ile ilgili gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirdik. Failler görevlerinden uzaklaştırıldı ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca sorumlularla ilgili de idari soruşturmayı açtık, şu anda görevlerinden açığa alınmış durumdalar. Bu olayı sadece bir belediye başkanı olarak değil bir insanlık vazifesi olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Bu yapılanlar Konya'ya mal edilemez. Konya Büyükşehir Belediyesinin özellikle sokak hayvanları ile ilgili yaptığı işleri gölgeleyemez. Bu konuda çok önemli işler başardık. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var, bunları hızla gidereceğiz."

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Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin Türkiye'nin en modern hayvan barınağı olduğunu anımsatarak, hayvanlarla ilgili yürütülen projelerle Türkiye'ye örnek olduklarını altını çizdi.

"HAYVANLARIN EN İYİ ŞARTLARDA YAŞAMLARINI SÜRDÜRMELERİ İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Barınakta ameliyathane, röntgen cihazları ve laboratuvarın yer aldığına işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Uzun süre misafir ettiğimiz hayvanların sağlığını korumak için yerden ısıtmalı barınaklarımız var. Sahiplendirmeyi de çok önemsiyoruz. Bugüne kadar 6 binin üzerinde hayvanı sahiplendirdik. Türkiye'de sadece sahiplendirdiği hayvanlar için aylık bedel ödeyen şehir Konya'dır. Biz bir taraftan barınaktaki hayvanların şartlarını düzenlerken bir taraftan da sahiplendirme ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca tüm Türkiye'de ses getiren özellikle trafik kazalarında zarar gören hayvanların bir an önce ve uygun şartlarda barınağımıza ya da veterinerlik fakültesine ulaştırılması ile ilgili tam donanımlı 4 ambulansımızla da bu hizmetleri yürütüyoruz. Bunları birinin zorlamasıyla dayatmasıyla yapmadık. Bunu insanlık görevi olarak görüyoruz. Konya, bu konuda hassas olması gereken en önemli şehir. Hazreti Mevlana'nın şehrindeyiz. Yaratılan her şeyi Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Yaşanan bu menfur olay bizi de çok üzdü ama bu olay bu konudaki azmimizi ve kararlılığımızı asla ortadan kaldırmaz. Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyuyoruz. Özellikle sokak hayvanları için bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hem sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz hem de barınaktaki hayvanlarımızı önce sahiplendirmek için çaba sarf edeceğiz. Sonra barınakta en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz."

HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALDILAR

Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayvan barınağında köpeğe şiddet uygulayan Murat B. ile Sefa Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, "Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayvana şiddet uygulayan şahısların emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre Murat B. ifadesinde, "Ben sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yapıyorduk. S.Ç içerden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. İlk olarak köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle 1 kez vurdum. S.Ç köpeği kontrol altına alsa da o panik ile 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdu. Köpek şoka girdi. daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Barınakta 2 önce işe başladığını söyleyen Sefa Ç.'nin ise ifadesinde ‘Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. O sırada saldırgan bir köpek vardı. Ben onu yakalama aparatı ile tutuyordum. Köpek bir anda M.B ye saldırdı. O da kendini korumak için köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk” dediği öğrenildi.