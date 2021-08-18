Canlı yayında TRT'ye tepki göstermişti! Muazzez Ersoy'un programı iptal oldu! Yerine bakın kim geldi

2019 yılından beri TRT Müzik'te "Sevgilerimle" adlı programı sunan Muazzez Ersoy geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon ve ses sorunu yaşamış ve canlı yayında "Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" tepkisini göstererek izleyiciyi şaşkına uğratmıştı.

Geçtiğimiz hafta canlı yayınca yaşanan bu olay sonrasında TRT yönetimi "Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum" diyen Muazzez Ersoy'un sözleşmesini feshetti.

YERİNE YAVUZ BİNGOL GETİRİLDİ

Dün akşam ise Muazzez Ersoy'un sunduğu Sevgilerimle programı TRT Müzik ekranında yer almazken Yavuz Bingöl'ün programı Söz ve Müzik ilk bölümüyle ekrana geldi. Yavuz Bingöl, programında her salı akşamı TRT Müzik ekranlarında olacağını açıkladı.

Öte yandan TRT ekibi ve Ersoy'un ekibinin birlikte çalıştığını söyleyen TRT kaynakları "Bugüne kadar böyle bir sorun yaşanmadığını, Ersoy'un canlı yayındaki tepkisine kendilerinin de şaşırdığını" söyledikleri öğrenildi.

İzleyciler neye uğradığını şaşırdı! Muazzez Ersoy'dan TRT'ye şok eden tepki! İnşallah mobbing değildir!