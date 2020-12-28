Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan yeni açıklama: 'Gerçekten aptallar'

Geçtiğimiz günlerde sunucu Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılan ünlü tarilçi İlber Ortaylı'nın yayın sonrası, kameranın kapandığını düşünerek Özgen’e “Maşallah, şuna bak” dediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Kısa sürede twitter'da en çok konuşulan isimler arasına giren Ortaylı sözlerine açıklık getirmek için yeni bir açıklama yaptı Ortaylı, sosyal medyada hakkında yapılan bazı yorumlara da tepki gösterdi.

"GERÇEKTEN APTALLAR"

Ortaylı sunucu Özgen'i güzel, akıllı ve başarılı bulduğu için 'Maşallah' dediğini belirten Ortaylı, "Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Gerçekten aptallar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında ünlü tarihçi İlber Ortaylı’yı konuk etmiş, yayının sonunda ise, “Hocam sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere” dedi. Ortaylı da “Sağ ol” diye yanıt vermişti.

Yayının sona erdiğini sanan Ortaylı’nın ağzından kamera kapanmadan “Maşallah, şuna bak” sözleri dökülürken sunucu Özgen ise Ortaylı’nın sözlerine gülerek “hocam” yanıtını verdi.

Ortaylı'nın bu sözleri sosyal medyada çirkin esprilere konu oldu ve bir anda gündem oldu.

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Cansu Canan Özgen 23 Eylül 1989'da İstanbul'da doğdu. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur. BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde daha sonra Habertürk TV'ye geçmiş, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir.

Ayrıntılı biyografi bilgilerine aşağıda yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz...

Cansu Canan Özgen kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram adresi nedir?