Ünlü televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen, İlber Ortaylı ile birlikte Instagram üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Bu canlı yayında Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Maşallah şuna bak" cümleleri üzerine sosyal medyada gündemin birinci sırasına oturdu. Peki, Cansu Canan Özgen kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram adresi nedir? İşte detaylar...

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmenidir. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan Canan Özgen, tarih bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor. Televizyon kariyeri için ise diksiyon dersleri aldı.

BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyeri sonrası Habertürk TV'ye geçti, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara geldi. 2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sundu. Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeyi sürdürdü. 1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla sevenleri karşısına çıktı.

Sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazan Cansu Canan Özgen, ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer aldı. 9 Şubat 2020 tarihinde ise basketbolcu Erden Eryüz ile hayatını birleştirdi.

Cansu Canan Özgen'in Instagram adresi ise şöyle: cansucanann