Çanta imalathanesinde korkunç yangın! İçerideki onlarca kuş feci şekilde can verdi

İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan olayda bir çanta imalathanesinde çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında imalathane kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan onlarca muhabbet kuşu yanarak yaşamını yitirdi.

Etiler Mahallesi’nde sabah saatlerinde 2 katlı evin 2’inci katında Gani A’ya ait çanta imalathanesinde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler imalathanenin içerisini tamamen sararken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

MUHABBET KUŞLARI KURTARILAMADI

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınıp söndürülürken, imalathane içerisinde bulunan onlarca muhabbet kuşunun yanarak telef olduğu öğrenildi. Öte yandan, ekiplerce yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.