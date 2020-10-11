Çanta imalathanesinde korkunç yangın! İçerideki onlarca kuş feci şekilde can verdi
İzmir'de bir çanta imalathanesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken imalathane içerisinde bulunan onlarca muhabbet kuşu da yanarak telef oldu. Polis ise çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan olayda bir çanta imalathanesinde çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında imalathane kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan onlarca muhabbet kuşu yanarak yaşamını yitirdi.
Etiler Mahallesi’nde sabah saatlerinde 2 katlı evin 2’inci katında Gani A’ya ait çanta imalathanesinde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler imalathanenin içerisini tamamen sararken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
MUHABBET KUŞLARI KURTARILAMADI
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınıp söndürülürken, imalathane içerisinde bulunan onlarca muhabbet kuşunun yanarak telef olduğu öğrenildi. Öte yandan, ekiplerce yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.