Cardi B'nin bikini bölgesine ağda yaptırdığı anlar bu kadarı da pes dedirtti!
Geçtiğimiz günlerde tırnakları il mango kesen ve tırnak uzunluğundan dolayı eleştiri alan Cardi B karantinada bikini bölgesine ağda yaptırdı ve bu anları Instagram hesabından paylaştı.Cardi B canının yandığı anları paylaşınca sosyal medyada tepki çekti.
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