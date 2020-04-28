Cardi B'nin bikini bölgesine ağda yaptırdığı anlar bu kadarı da pes dedirtti!

Geçtiğimiz günlerde tırnakları il mango kesen ve tırnak uzunluğundan dolayı eleştiri alan Cardi B karantinada bikini bölgesine ağda yaptırdı ve bu anları Instagram hesabından paylaştı.Cardi B canının yandığı anları paylaşınca sosyal medyada tepki çekti.