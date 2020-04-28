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  3. Cardi B'nin bikini bölgesine ağda yaptırdığı anlar bu kadarı da pes dedirtti!

Cardi B'nin bikini bölgesine ağda yaptırdığı anlar bu kadarı da pes dedirtti!

Geçtiğimiz günlerde tırnakları il mango kesen ve tırnak uzunluğundan dolayı eleştiri alan Cardi B karantinada bikini bölgesine ağda yaptırdı ve bu anları Instagram hesabından paylaştı.Cardi B canının yandığı anları paylaşınca sosyal medyada tepki çekti.

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28 Nisan 2020 Salı 12:03

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