Cimbom'un devre arası transferinde kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho'nun yeni takımı belli oldu.

ALAN CARVALHO HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Alan Carvalho, Guangzhou Evergrande’den ayrıldı ve bir başka Çin kulübü olan Tianjin Tianhai’ye transfer oldu.

Devre arası transferinde takıma katılması beklenen, hatta transferi bitirmek için Abdurrapim Albayrak'ın Dubai'ye gittiği Brezilyalı futbolcuyla istediği yüksek imza parası nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

Sarı kırmızılar bu transferin yatmasının ardından Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'yi bonservisi ile Kostas Mitroglou'nu ise kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ara transfer döneminde Alan Carvalho ve Pato için Dubai'ye heyet göndermişti. Heyetin eli boş dönmesi sonucunda sorunun 'para' olduğu iddia edilmişti.

Çin kulübünün tavrı, Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği ve daha önceden anlaşmaya vardığı Alan Carvalho transferinde planları bozmuş, Guanghzou Evergrande Kulübü, yeni bir golcü almadan Brezilyalı futbolcunun transferine izin veremeyeceklerini açıklamıştı. Carvalho, sarı-kırmızılı takımda forma giymek istediğini iletse de Çin kulübünün temsilcileri santrafor transferi yapmadan Brezilyalı golcüyü bırakamayacağını ifade etmişti.

ALAN CARVALHO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alan Carvalho, 10 Temmuz 1989 tarihinde Brezilya'nın Barbosa kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola Fluminense takımında başlayan Carvalho, kiralık olarak Desportivo Brasil Ltda (SP) takımında forma giymeye başladı.

2010 yılına kadar Brezilya liginde forma şansı bulan Alan Carvalho, 3.5 milyon euro karşılığında Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'a transfer olmuştur.

4 yıl forma giydiği Avusturya ekibinin ardından Çinli Guangzhou Evergrande Taobao takımına transfer olan Carvalho, şu anda Galatasaray ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmektedir.

1,85 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.