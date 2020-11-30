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Çaykur Rizespor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray ile 28.11.2020 19:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY
Çaykur Rizespor Galatasaray
0 4

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Çaykur Rizespor, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Atilla Karaoğlan(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Erkan Engin(avar)

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 19. Dusan Jovancıc, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Çift Sarı Kart Fernando Henrıque Boldrın 77.dk, Sarı Kart Mykola Morozıuk 64.dk, Sarı Kart Darıo Melnjak 44.dk, Sarı Kart Fabrıcıo Santos De Jesus 23.dk, Sarı Kart Emır Dılaver 44.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdullah Durak 64.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 64.dk, Mılan Skoda 64.dk

Oyuna Girenler

Onur Bulut 64.dk, Fernando Andrade Dos Santos 64.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 64.dk

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 4. Taylan Antalyalı, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Mbaye Dıagne,45+2.dk (p), Mbaye Dıagne,52.dk (f), Mbaye Dıagne,79.dk (f), Taylan Antalyalı,86.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Fatih Öztürk 78.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğulcan Çağlayan 77.dk, Emre Taşdemir 88.dk, Emre Kılınç 88.dk, Emre Akbaba 88.dk, Mbaye Dıagne 90+2.dk

Oyuna Girenler

Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 77.dk, Şener Özbayraklı 88.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 88.dk, Ömer Bayram 88.dk, Ali Yavuz Kol 90+2.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş95131717160
5Kasımpaşa104331310153
6Gaziantep FK103611513152
7Başakşehir FK104241615141
8Fatih Karagümrük93421711136
9Konyaspor9333107123
10Çaykur Rizespor9333121412-2
11Yeni Malatyaspor9333101212-2
12Hatayspor73317912-2
13Trabzonspor10334121512-3
14Göztepe8251149115
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor82338109-2
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor82155117-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları

27.11.2020MKE Ankaragücü0-1Trabzonspor
28.11.2020Çaykur Rizespor0-4Galatasaray
28.11.2020Gaziantep FK2-2Yeni Malatyaspor
28.11.2020Başakşehir FK3-3Denizlispor
29.11.2020BB Erzurumspor2-2Antalyaspor
29.11.2020Kasımpaşa2-0Gençlerbirliği
29.11.2020Fenerbahçe3-4Beşiktaş
29.11.2020Alanyaspor1-0Konyaspor
30.11.2020SivassporGöztepe
30.11.2020KayserisporFatih Karagümrük
Onur Çelik
Spor Editörü


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