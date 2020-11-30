Çaykur Rizespor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 10. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray ile 28.11.2020 19:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
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Çaykur Rizespor, Galatasaray maç sonucu:
|Çaykur Rizespor
|Galatasaray
|0
|4
Çaykur Rizespor, Galatasaray maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Çaykur Didi - Rize
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Atilla Karaoğlan(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Erkan Engin(avar)
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah
Yedekler
1. Tarık Çetin, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 19. Dusan Jovancıc, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 66. Doğan Erdoğan
Teknik Sorumlu
Stjepan Tomas
Goller
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Kartlar
Çift Sarı Kart Fernando Henrıque Boldrın 77.dk, Sarı Kart Mykola Morozıuk 64.dk, Sarı Kart Darıo Melnjak 44.dk, Sarı Kart Fabrıcıo Santos De Jesus 23.dk, Sarı Kart Emır Dılaver 44.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdullah Durak 64.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 64.dk, Mılan Skoda 64.dk
Oyuna Girenler
Onur Bulut 64.dk, Fernando Andrade Dos Santos 64.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 64.dk
Galatasaray İlk 11
99. Fatih Öztürk, 4. Taylan Antalyalı, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne
Yedekler
56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol
Teknik Sorumlu
Goller
Mbaye Dıagne,45+2.dk (p), Mbaye Dıagne,52.dk (f), Mbaye Dıagne,79.dk (f), Taylan Antalyalı,86.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Fatih Öztürk 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Oğulcan Çağlayan 77.dk, Emre Taşdemir 88.dk, Emre Kılınç 88.dk, Emre Akbaba 88.dk, Mbaye Dıagne 90+2.dk
Oyuna Girenler
Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 77.dk, Şener Özbayraklı 88.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 88.dk, Ömer Bayram 88.dk, Ali Yavuz Kol 90+2.dk
Süper Lig 10. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|23
|16
|2
|Galatasaray
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|20
|9
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|16
|0
|5
|Kasımpaşa
|10
|4
|3
|3
|13
|10
|15
|3
|6
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|7
|Başakşehir FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|14
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|9
|Konyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|12
|3
|10
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|11
|Yeni Malatyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|12
|-2
|12
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|13
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|14
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|11
|5
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|17
|BB Erzurumspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|18
|Kayserispor
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|7
|-6
|19
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|20
|Gençlerbirliği
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|5
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları
|27.11.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Trabzonspor
|28.11.2020
|Çaykur Rizespor
|0-4
|Galatasaray
|28.11.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Yeni Malatyaspor
|28.11.2020
|Başakşehir FK
|3-3
|Denizlispor
|29.11.2020
|BB Erzurumspor
|2-2
|Antalyaspor
|29.11.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Gençlerbirliği
|29.11.2020
|Fenerbahçe
|3-4
|Beşiktaş
|29.11.2020
|Alanyaspor
|1-0
|Konyaspor
|30.11.2020
|Sivasspor
|Göztepe
|30.11.2020
|Kayserispor
|Fatih Karagümrük