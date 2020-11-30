Çaykur Rizespor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray ile 28.11.2020 19:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çaykur Rizespor, Galatasaray maç sonucu: Çaykur Rizespor Galatasaray 0 4 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Çaykur Rizespor, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Atilla Karaoğlan(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Erkan Engin(avar)

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 19. Dusan Jovancıc, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

Çift Sarı Kart Fernando Henrıque Boldrın 77.dk, Sarı Kart Mykola Morozıuk 64.dk, Sarı Kart Darıo Melnjak 44.dk, Sarı Kart Fabrıcıo Santos De Jesus 23.dk, Sarı Kart Emır Dılaver 44.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdullah Durak 64.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 64.dk, Mılan Skoda 64.dk

Oyuna Girenler

Onur Bulut 64.dk, Fernando Andrade Dos Santos 64.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 64.dk

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 4. Taylan Antalyalı, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Mbaye Dıagne,45+2.dk (p), Mbaye Dıagne,52.dk (f), Mbaye Dıagne,79.dk (f), Taylan Antalyalı,86.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Fatih Öztürk 78.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğulcan Çağlayan 77.dk, Emre Taşdemir 88.dk, Emre Kılınç 88.dk, Emre Akbaba 88.dk, Mbaye Dıagne 90+2.dk

Oyuna Girenler

Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 77.dk, Şener Özbayraklı 88.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 88.dk, Ömer Bayram 88.dk, Ali Yavuz Kol 90+2.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 23 16 2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 20 9 3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 7 4 Beşiktaş 9 5 1 3 17 17 16 0 5 Kasımpaşa 10 4 3 3 13 10 15 3 6 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 7 Başakşehir FK 10 4 2 4 16 15 14 1 8 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 9 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 12 3 10 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2 11 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2 12 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 13 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 14 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5 16 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 7 -6 19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 6 -8 20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 5 -10 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları