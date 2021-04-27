CCTV Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3521.31



Meslek Adı : CCTV Operatörü

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri



Meslek Grubu : Telekomünikasyon Ve Yayın Teknisyenleri



Meslek Birim Grubu : Yayın Ve Ses-Görüntü Teknisyenleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı :Güvenlik birimlerinde izleme, kayıt, görüntü alma ve raporlama yapan kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : CCTV Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

CCTV Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Röntgen Teknisyeni (Kemik Mineral Dansitometre) mesleği için “3211.16” kod olarak kullanılır iken Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü mesleği için “8161.37” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

CCTV Operatörü Meslek Kodu “3521.31” olarak belirlenmiştir.