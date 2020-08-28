Cemal Taşar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bitlis AK Parti Milletvekili Cemal Taşar, Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için tahsis edilen kurban etlerini, kardeşinin sahibi olduğu otele gönderdiği iddialarıyla gündeme geldi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından merak edilen Cemal Taşar'ın biyografisine haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

AK Partili Cemal Taşar Kızılay iddiaları hakkında konuştu

CEMAL TAŞAR KİMDİR?

1 Şubat 1963 tarihinde, Bitlis'in Tatvan ilçesinde, baba Şemsettin ile anne Sinan'ın çocuğu olarak dünyaya gelen eğitimci, ekonomist ve kamu yöneticisi Cemal Taşar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim, AÖF İktisat, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitim, Yönetim ve Denetim Bölümlerini bitirdi.

Eğitim hayatını tamamlamasının ardından Kırşehir'de öğretmenlik yapan Taşar, Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Bitlis'te İlköğretim Müfettişliği görevlerinde bulundu ve ardından Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak çalıştı.

Bakanlığın İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Bitlis'te İlköğretim Müfettişliği, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü'nde Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürüten Cemal Taşar, birçok sivil toplum kuruluşunun da yönetim kadrosunda bulundu. 23. Dönemde Bitlis Milletvekili seçilen ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev alan Taşar, evli ve 7 çocuk babasıdır.