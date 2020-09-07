Koronavirüs salgının gölgesinde AK Parti Milletvekili Cemil Yaman oğlu Hasan Hüseyin Yaman’ın Rümeysa Telli ile hayatını birleştirdiği düğünde tedbirlere uyulmaması sosyal medyada tepki çekti. Olayın ardından Cemil Yaman kimdir? Hangi partiden? Kaç yaşında? Nereli? soruları merak edilenler arasına girdi. İşte merak ettiklerinize...

CEMİL YAMAN KİMDİR?

1970 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Kamu Yönetimi lisans ve İşletme alanında yüksek lisansı yaptı.2002-2009 Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Dilovası Belediyesinde yöneticilik görevlerinde bulundu.2009-2014 Dilovası Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Başta MGV olmak üzere birçok STK'da yöneticilik ve başkanlık yaptı. Fazilet Partisi ve AK Parti Dilovası Kurucu Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevlerinde bulundu.

26. ve 27. Dönemde AK Parti'den Kocaeli Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyonu Üyesi ve Türkiye - Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanıdır.

İyi düzeyde Kürtçe bilen Yaman, evli ve 4 çocuk babasıdır.

HANGİ PARTİDEN? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, 1970 yılında dünyaya gelmiştir. 50 yaşındadır. 26. ve 27. Dönemde AK Parti'den Kocaeli Milletvekili seçildi.