ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, eşi Esra Karakuş'un evden kaçtığını söyleyerek bulunması için yardım istedi.

CENGİZ KORALTAN OLAYI

Programa katılan Esra Karakuş, komşusu Cengiz Koraltan'a kaçtığını ve mutlu olduğunu söyledi. Üstelik Ferdi Karakuş ile evli iken Cengiz Koraltan ile görüşen Esra Karakuş, bu süreçte Koraltan ile ilişki yaşadığını da itiraf etti. Ferdi Karakuş, 4 aylık çocuğunu kendisinden zannederken Esra Erol DNA testi sonucunu canlı yayında açıklayarak bebeğin Cengiz Koraltan'dan olduğunu açıkladı. Sonucu öğrenen Esra Karakuş, sevinç çığlıkları atarak ''Allahıma şükürler'' olsun dedi. Karakuş'un sevincine ise izleyiciler şok oldu. Peki Cengiz Koraltan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

CENGİZ KORALTAN KİMDİR?

Koraltan'ın sosyal medya hesaplarında yer alan bilgiye göre, bir cam firmasında çalışıyor. Aydın ili Kuyucak'ta yaşayan Cengiz Koraltan, Ferdi Karakuş'un, eşi Esra Karakuş'un kaçtığını söyleyerek Esra Erol'un programına başvurmasıyla gündeme geldi. Diğer yandan Karakuş çiftinin bebeklerine yapılan DNA testi sonucu ile de babasının komşu Koraltan olduğu öğrenildi.

Olayların ardından Cengiz Koraltan'ın 2018 yılında yaptığı uygunsuz paylaşımlar olduğu öğrenildi. Gelişmelerin ardından da RTÜK, ''Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

CENGİZ KORALTAN KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Koraltan'ın 55 yaşında olduğu biliniyor. Ferdi Karakuş'un eşi olan Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla 2 yıl boyunca yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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